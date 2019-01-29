Osmangazi Köprüsü, satılabilir...

Ortak girişimin yüzde 27'lik hissesini elinde bulunduran Nurol Holding'in Mali İşler Müdürü (CFO) Kerim Kemahlı, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, uluslararası bankalardan iki-üç ay içinde geri dönüş beklediklerini söyledi. Kemahlı, bittiğinde toplam 7 milyar dolarlık maliyete ulaşacak projede kısmi ya da tüm hisselerin satışı seçeneklerinin masada olduğunu söyledi. Projede yüzde 18'lik hissesi olan ve mali darboğazdaki İtalyan Astaldi şirketinin, acil nakit ihtiyacı nedeniyle varlık satışı için arayışta olduğu belirtildi.
5 MİLYAR DOLAR KREDİ KULLANILDI
Günlük 40 bin araçlık geçiş garantisi ve 103 TL'lik geçiş ücretiyle (otomobil) sürekli gündemde olan Osmangazi Köprüsü'nde Makyol İnşaat ile Özaltın İnşaat'ın da yüzde 27'şerlik hissesi bulunuyor. İhaleyi 2009 yılında alan konsorsiyum, proje için aralarında Deutsche Bank AG, Akbank ve Türkiye İş Bankası'nın da bulunduğu 9 bankada toplam 5 milyar dolarlık kredi almıştı. 2018'de TL'deki değersizleşmenin döviz cinsinden kredi borcu olan şirketleri zor durumda bıraktığı biliniyor. Ancak söz konusu projede Hazine'nin verdiği araç geçiş garantileri de döviz cinsinden. Kemahlı, günlük 40 bin araçlık geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nden 2018'de günde ortalama yaklaşık 25 bin aracın geçtiğini belirtti.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - konsorsiyum ileride başına gelecekleri tahmin etti , satıp aradan çıkmaya işleri karıştırmaya çalışıyor bence çok uyanıklar çok . kesin bizim halkmıza ait bir bankaya satar ileride banka ile TÜRK halkını karşı karşıya getirirler.
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