Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:41 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:21 TSİ

Osmangazi Köprüsü, satılabilir...

İzmit Körfezini iki yakadan bağlayan Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu inşa eden konsorsiyum, olası satış için uluslararası bankalara danışmanlık başvurusunda bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ortak girişimin yüzde 27'lik hissesini elinde bulunduran Nurol Holding'in Mali İşler Müdürü (CFO) Kerim Kemahlı, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, uluslararası bankalardan iki-üç ay içinde geri dönüş beklediklerini söyledi. Kemahlı, bittiğinde toplam 7 milyar dolarlık maliyete ulaşacak projede kısmi ya da tüm hisselerin satışı seçeneklerinin masada olduğunu söyledi. Projede yüzde 18'lik hissesi olan ve mali darboğazdaki İtalyan Astaldi şirketinin, acil nakit ihtiyacı nedeniyle varlık satışı için arayışta olduğu belirtildi.

5 MİLYAR DOLAR KREDİ KULLANILDI

Günlük 40 bin araçlık geçiş garantisi ve 103 TL'lik geçiş ücretiyle (otomobil) sürekli gündemde olan Osmangazi Köprüsü'nde Makyol İnşaat ile Özaltın İnşaat'ın da yüzde 27'şerlik hissesi bulunuyor. İhaleyi 2009 yılında alan konsorsiyum, proje için aralarında Deutsche Bank AG, Akbank ve Türkiye İş Bankası'nın da bulunduğu 9 bankada toplam 5 milyar dolarlık kredi almıştı. 2018'de TL'deki değersizleşmenin döviz cinsinden kredi borcu olan şirketleri zor durumda bıraktığı biliniyor. Ancak söz konusu projede Hazine'nin verdiği araç geçiş garantileri de döviz cinsinden. Kemahlı, günlük 40 bin araçlık geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nden 2018'de günde ortalama yaklaşık 25 bin aracın geçtiğini belirtti.

Bugün 10:41 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - konsorsiyum ileride başına gelecekleri tahmin etti , satıp aradan çıkmaya işleri karıştırmaya çalışıyor bence çok uyanıklar çok . kesin bizim halkmıza ait bir bankaya satar ileride banka ile TÜRK halkını karşı karşıya getirirler.

Yanıtla . 0Beğen 29 Ocak 13:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Pamukkale Turizm'den açıklama var! mask
Pamukkale Turizm'den açıklama var!
TÜPRAŞ işçisi, kayıpı %50 ile açacak mask
TÜPRAŞ işçisi, kayıpı %50 ile açacak
Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk mask
Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk
772 eleman alınacak! mask
772 eleman alınacak!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti mask
Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor mask
Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor

GALERİ

71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL