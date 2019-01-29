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Büyükakın: Tavsiyeleriniz ile yola devam edeceğiz

Büyükakın, AK Parti eski ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Eski başkanlara vefa örneği gösteren Büyükakın, onlarla sohbet edip fikirlerine başvurdu.

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Seka Park Otel’de gerçekleşen toplantıda AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın eski ilçe başkanları ile buluştu. Toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra İl Başkanı Abdullah Eryarsoy katıldı. Toplantıda eski ilçe başkanlarına “Sizlerin her biri misyon temelli liderlik yapabilecek insanlarsınız” diyen Büyükakın, “Her zaman olduğu gibi sizin bilgi birikiminize, desteğinize ihtiyacımız var. Sizlerin tavsiyeleri ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

BİZDE YENİSİ ESKİSİ YOK

Toplantıda konuşan İl Başkanı Abdullah Eryarsoy “İstişare heyetlerimizle görüşmelerimize devam ediyoruz. Sizlerle istişare etmek, bilgi birikimlerinizden faydalanmak istedik. 16 yıllık AK Parti iktidarında ilk günden bu zamana kadar çalışan tüm arkadaşlarımıza, abilerimize teşekkür ediyorum. Böylesine dava aşkını içinde taşıyan ve hala aynı dava aşkı ile yanıp tutuştukları için teşekkür ediyorum. Bizde yenisi eskisi yok” ifadelerine yer verdi.

DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR

Eryarsoy’un ardından eski ilçe başkanlarına “Her zaman olduğu gibi sizin bilgi birikiminize, desteğinize ihtiyacımız var” diyen Büyükakın, “Partimizin Türk siyasetine kazandırdığı önemli bir gelenek istişare ve değerlendirmedir. Tavsiyelerinizi alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sizler işi bilenlersiniz, sizi hiçbir zaman kenarda kalan arkadaşlarımız olarak görmedik, siz de zaten bu davanın her zaman içindeydiniz. Sizlerin her biri misyon temelli liderlik yapabilecek insanlarsınız” dedi.

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