Zafer Mutlu, kapı kapı dolaşıyor

Başiskele’de yaklaşık iki aydır seçim çalışması yürüten Avukat Zafer Mutlu kapı kapı dolaşarak hane ziyaretleri yapıyor. Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı olan Zafer Mutlu erken başladığı seçim çalışmalarında temposunu her geçen gün arttırıyor. İlçenin önde gelen isimlerini, sivil toplum kuruluşlarını, muhtarları ziyaret eden Mutlu öte yandan da hane hane dolaşıp ev ziyaretleri yapıyor.

KAPISINI ÇALMADIĞIMIZ, SELAM VERMEDİĞİMİZ KİMSE KALMAYACAK

Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde hane halkı ve evdeki davetliler ile bir araya gelen Zafer Mutlu vatandaşlara kendisini tanıtıp projelerini anlatıyor. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde destek talep eden Mutlu “Bize düşen gayret etmek, 31 Mart’a kadar Başiskele’de kapısını çalmadığımız hane kalmayacak. Bu ilçede yaşayan herkese en az bir kere selam verip elini sıkacağız. Biz halkımıza kendimizi tanıtacağız, derdimizi anlatacağız onlar da bizlere kapılarını açtıkları gibi gönüllerini de açacak ve inşallah el birliği ile bu şehri yöneteceğiz” dedi.

BELEDİYECİLİK BİR GÖNÜL İŞİ

Belediye başkanlığına seçildiği takdirde makamında oturan bir belediye başkanı olmayacağını ifade eden Mutlu “Belediye’de oturarak halkın hali anlaşılmaz, başkan seçilirsem yine kapı kapı gezmeye, insanları işyerinde, evinde ziyaret etmeye devam edeceğim. Bu iş bir gönül işi, atanmışlık ile değil adanmışlık ile bu işler yapılabilir. Biz insanımıza gönlümüzü açacağız onlar da bizlere gönlünü açacak. İki gönül bir olunca da inşallah Başiskele’miz düğün seyran yeri olacak” dedi.