AKP'li vekilden Hürriyet'e sert sözler!

Cumartesi günü İzmit'in en gözde yerlerinden biri olan Kocaeli Barosu'na asılan CHP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet afişi AKP'liler tarafından büyük bir tepki ile karşılanmıştı. AKP'liler, seçim yasakları nedeniyle afişe itiraz etmişti. İtiraz sonucunda Hürriyet, afişine beyaz bir branda ile kapatmak zorunda kalmıştı. Beyaz brandanın üzerine yazılan "Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart'ın sonuna kadar kiralanmıştır." yazısının yazılması da tepki almıştı. En sonunda Hürriyet, afişinin üzerine tamamen beyaz bir branda ile kapattı.

Afiş tartışması süregelirken bir çıkış da AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli halkının tertemiz oyları ile seçilip Ankara’ya giden, bu oyları siyasetin kirli pazarlıklarında meze yaparak Kocaeli siyasetine “Kiralık Vekil” yaftası ile kara leke çalan bir Vekil...

Siyasi geleceği uğruna Milletin verdiği emaneti kiraya vermekten çekinmeyen bu Vekil, şimdi de hukuk tanımaz, kanun bilmez tavrıyla Hukuk diplomasına ihanet ediyor.