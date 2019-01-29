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AKP'li vekilden Hürriyet'e sert sözler!

Afiş tartışması süregelirken AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, afiş hakkında sert sözler geldi.

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Cumartesi günü İzmit'in en gözde yerlerinden biri olan Kocaeli Barosu'na asılan CHP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet afişi AKP'liler tarafından büyük bir tepki ile karşılanmıştı. AKP'liler, seçim yasakları nedeniyle afişe itiraz etmişti. İtiraz sonucunda Hürriyet, afişine beyaz bir branda ile kapatmak zorunda kalmıştı. Beyaz brandanın üzerine yazılan "Bu alan Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Mart'ın sonuna kadar kiralanmıştır." yazısının yazılması da tepki almıştı. En sonunda Hürriyet, afişinin üzerine tamamen beyaz bir branda ile kapattı.

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Afiş tartışması süregelirken bir çıkış da AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli halkının tertemiz oyları ile seçilip Ankara’ya giden, bu oyları siyasetin kirli pazarlıklarında meze yaparak Kocaeli siyasetine “Kiralık Vekil” yaftası ile kara leke çalan bir Vekil...

Siyasi geleceği uğruna Milletin verdiği emaneti kiraya vermekten çekinmeyen bu Vekil, şimdi de hukuk tanımaz, kanun bilmez tavrıyla Hukuk diplomasına ihanet ediyor.

Amaç ney? Belediye Başkanlığı Koltuğu? 
Onu elde etmek için her yol meşru bunlar için!

Yüksek Seçim Kurulu’nun propaganda takvimi belli olmasına rağmen, yasak olduğu bilinmesine rağmen, kanun, hukuk tanımaz bir tavırla İzmit’te dev bir duvar kiralıyor ve afişini asıyor. 
Bir hukukçu kendisi. Kanunsuz ve seçim yasağı olduğu için afişin indirileceğini çok iyi biliyor. 
Vinçler hazır, hemen vincin üzerine çıkıp mağdur edebiyatı başlıyor: 
“Afişimizi indiriyorlar ey Millet! Bunların afişimize bile tahammülü yok! Hakkımızı koruyacağız!!!”

Milletin aklıyla yıllarca dalga geçen bir kafadan başka ne beklenir ki?

Yahu sen İzmit halkını bu tiyatroya kanacak kadar ahmak mı sanırsın?

Yazık! Gündem olmak için yapmayacağınız iş yok, anlaşıldı. 
Şehrin tüm değerlerini siyaset için tepe tepe kullanıyorsunuz.

Ama hırs ve hırçınlığınız maskenizi düşürüyor!

Namussuz ve hırsız dediğiniz seçmene gülücük dağıtırken makyajınız yüzünüzden akıyor!

Bunlar İzmit halkının vicdanını kiralık duvar zannediyor.

Bunlara kendi dilleri ile seslenmek lazım;

Yere batsın kiralık vicdanınız!
Yere batsın riyakar tavrınız!
Yere batsın hukuk, kanun tanımaz hırsınız"

***

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Yorumlar

(7)
07

Akarcalı - SENİN GİBİ BABA TORPİLİ İLE VEKİL OLMADI GÜLÜMSE YILMAZ HÜRRİYET GELİYOR

Yanıtla . 1Beğen 29 Ocak 17:15
06

Hakan41 - ANAYASIYI ÇİĞNEMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VARKEN HANGİ HUKUKTAN BAHSEDİYOR ACABA.

Yanıtla . 1Beğen 29 Ocak 17:06
05

Erol Demirbek - anlaşıldı hürriyet hanım bu seçimi kazanacak

Yanıtla . 3Beğen 29 Ocak 13:43
04

Adnan - Ona buna satasmayla değil Kocaeli miz için ne yaptın onunla gündeme gel bunuda bırakalım bir tarafa bu korku niye madem öyle siz neden seçimlere tek başınıza giremediniz onu söyle de bir dinleyelim

Yanıtla . 2Beğen 29 Ocak 13:23
03

Vatandaş - Yani bunlar kendini muhalefette zannediyor her halde söylediklerinin kat ve kat fazlası kendilerinde var ayakkabı kutularını gemicikleri sıfırlanan paraları say say bitmez ne çabuk unuttular.

Yanıtla . 7Beğen 29 Ocak 12:49
02

Izmitli - mevlana ne güzel demiş "suskunluğum asaletimdendir. her lafa verecek cevabım vardır. ama bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adamı mı diye"

izmit en güzel cevabı verecektir. sonra da çıkar izmit halkın dan özür dilersin ahmak dediğin için.

Yanıtla . 13Beğen 29 Ocak 11:32
01

Oktay - Bu adam Kocaeli milletvekili mı ilk defa adını duydum

Yanıtla . 13Beğen 29 Ocak 11:20
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