Ölüm tuzağı Mavi Balina mecliste!

BU TÜR OYUNLARI ENGELLEYECEK TEKNOLOJİDEN ACİZ MİYİZ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Rusya’da ortaya çıkan ve birçok can alan, son olarak Adana’da, babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine K.nin, 'Mavi Balina' oyunu oynadığı iddialarına da değinerek bu konuda birçok kez uyarılarda bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da yazılı olarak bir önerge sunduğunu söyledi. Gürer, “Bu konuda araştırma önergesi sunduk, yazılı soru önergesi verdik, ben ve diğer vekil arkadaşlarım Genel Kurulda birçok kez uyarılarda bulundu. ‘Mavi Balina’ ve bu tür oyunları engelleyecek teknolojiden aciz miyiz?” dedi.

BAĞIMLILIK..

CHP Milletvekili Gürer, teknolojinin hız kazanmasıyla beraber çocuklarımız için bir bağımlılık tehlikesi yaratan internet ve bilgisayar oyunlarına yönelik araştırma gerçekleştirilebilmesi ve alınması gereken tedbirlerin uzman görüşleri eşliğinde tartışılabilmesi için açılmasını istediği Meclis Araştırması talebinde, “Günümüzün vazgeçilmezlerinden biri haline gelen internet ve bilgisayarlar hayatı kolaylaştırmanın ve bilgiye hızlı erişimi sağlamanın yanı sıra bilinçsiz kullanımı aracılığı ile çocukların ve gençlerin hayatında önemli bir yer edinerek bir anlamda bağımlı olmalarına yol açmaktadır” dedi.

SANAL ARKADAŞLIK, SANAL KİMLİK GERÇEK DÜNYADAN UZAKLAŞTIRIYOR..

Çeşitli ülkelerin sanal bağımlılık konusunda araştırıcı ve önleyici çalışmaları teşvik ettiğini ve çocukların, gençlerin bilgisayar ve internet kullanımına koruyucu sınırlamalar getirdiğine değinen Gürer, “Ülkemizde de internet kafelerin kullanımında yaş sınırlaması olsa da gündelik yaşamda yaş sınırlamasına pek uyulmamaktadır. Günümüzde çocuklar sanal arkadaşlıklar ve sanal kimliklerle gerçek dünyadan uzaklaşmakta ve korunmasız internetin yaratabileceği her tür tehlike ile yüz yüze kalmaktadır. Bilgisayar oyunlarının da çocukları şiddete yönlendirdiği artık uzmanlarca kabul edilen ortak bir görüştür. Oysa bilgisayar ve internet kullanımı bilinçli bir şekilde gerçekleştirilirse hem çocuğa hem topluma yüksek yarar sağlayacaktır. Ancak çocuklara yönelik birçok tehlikenin var olduğu internet, çocukların sınırsız kullanımına sunmak çocukları içe kapanık, agresif, şiddete yatkın, okuma alışkanlığından uzak bireyler haline getirebilir” ifadelerini kullandı. Gürer Meclis Araştırma Önergesinde, “Sanal bağımlılık konusunun detaylarını, sebeplerini ve sonuçlarını, nasıl önlenebileceğini, alınabilecek tedbirleri araştırabilmek, tartışabilmek ve uzman görüşler eşliğinde konuyu inceleyebilmek amacıyla bu araştırmanın açılmasının uygun olacağını düşünmekteyim” dedi.

GÜRER’DEN ‘MAVİ BALİNA’YA ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Gürer, geçen dönemde de ‘Mavi Balina’ oyununa ilişkin uyarılarda bulunduğunu, önerge verdiğini, konuyu mecliste gündeme getirdiğini söyleyerek bu dönemde vermiş olduğu yazılı soru önergesine 22 gün olmasına rağmen halen yanıt gelmediğini söyledi. Gürer, “Bu konularda vermiş olduğumuz önergelere ve çalışmalara zaten tatmin edici yanıt alamıyoruz. “Bu çocuk neden böyle bir oyunu oynama sebebi duyuyor?” sorusuna yanıt ararken bir de “Bu çocuk bu tür oyunları nasıl buluyor? Nasıl açıyor? Nasıl ulaşıyor? Ülkemiz bu konuda önlem alamayacak kadar aciz mi?” sorularına da yanıt aramak lazım." dedi.

Gürer’in ‘Mavi Balina’ oyununa ilişkin Meclise Sunmuş olduğu önergede şu sorular yer alıyor, “Mavi Balina Oyunu ile ilgili Türkiye internet ağlarında herhangi bir kısıtlama engelleme olmadığı görülmektedir? Bu konuda biran önce bir kısıtlama getirilmesi düşünülmekte midir? Türkiye de Mavi Balina oyunu ile bağdaştırılan kaç intihar vakası görülmüştür? Kaçı ölüm ile sonuçlanmıştır? İntihar vakaları yaşanmadan önce bu tarz oyun ve uygulamalar hakkında ilgili birimlerce belirlenen yasaklamalar neden yapılmamaktadır? Sanal dünyanın çığır açtığı bir dönemde bu gibi oyun ve uygulamaların ülkeye girişi ve yaygınlaşmaması konusunda aldığınız önlemler var mıdır? Sanal marketlerden indirilemeyen, link yoluyla ulaşılan bu oyunun Türkiye'ye kimlerin yaydığı ile ilgili çalışmalar yapılmakta mıdır? Sorumlular bulunmuş mudur? Hangi yasal işlemler yapılmıştır? Bu oyunu oynayanlardan psikolojik destek alan var mıdır? Bu tür oyunlar için, psikolojik destek veren devlet hastanesi psikiyatri merkezi var mıdır? Bu tür olaylar karşısında önlem amacıyla, okullarda bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılmakta mıdır?"