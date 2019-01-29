Wellborn ile Zübeyde Hanım MTAL arasında protokol imzalandı

Genç ve dinamik işgücünü en iyi şekilde yetiştirmek ve profesyonel hayata hazırlanmasını sağlamak amacı ile Wellborn Luxury Hotel Genel Müdürü Sinan Tepeçalı, Wellborn Luxury Hotel İnsan Kaynakları Müdürü Aynur Bülbül, Wellborn Luxury Hotel Mutfak Şefi Hakan Bağı ile İzmit Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü, Dr. Elif Yapıcı Kulaksız, yiyecek içecek hizmetleri alanı bölüm öğretmenleri Hatice Boz ve Selma Sarıkaya arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ AMAÇLANDI

İmzalanan işbirliği protokolü ile İzmit Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümü öğrencilerinin sektöre yetiştirilmesi ve mesleki olarak gelişimlerine destek olurken, beceri ve uygulamalı eğitimlerini okul bünyesindeki atölyelerinde ve Wellborn Luxury Hotel Mutfağında, mutfak şefleri ile birlikte çalışarak veya staj yaparak kendilerini mesleki alanda geliştirip sektöre kazandırılması noktasında destek olurken yarışma ve etkinliklere katılıp motivasyonlarını arttırıcı dereceler almalarını sağlamak amaçlanmıştır.