Pastaneden bozuk para çaldı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre 18 Ocak günü gece geç saatlerde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde bulunan bir pastanenin çelik kapısını zorlayarak içeri giren şüpheli, kasadaki yaklaşık bin TL civarındaki bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

POLİS, 2 GÜN EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

Olayın şüphelisi olduğu öne sürülen Ş.Ö. (18) isimli şahsın Kartepe ilçesinde ikamet ettiğini belirleyen ekipler, şüphelinin evinin önünde beklemeye başladı. Yaklaşık 2 gün boyunca evin önünde pusu atan ekipleri Ş.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. İşlediği çeşitli suçlardan 35 suç kaydı olduğu belirlenen Ş.Ö.’nün yakalanmamak için evine neredeyse hiç uğramadığı öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ş.Ö. adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN