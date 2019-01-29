Zeki Aygün'ün tanıtım toplantısına o isim gelmedi!..

AKP'de aday tanıtım törenleri Derince ilçesi ile devam etti. AKP'nin Derince adayı Zeki Aygün’ün aday tanıtım toplantısı partililerin ve teşkilat üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve ilçe yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Raziye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, teşkilat yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Bulut katılmadı

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un aday tanıtım toplantısına katılmaması dikkatlerden kaçmadı. AKP Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün ve partililer salona Derince Merkez camiinde akşam namazını kıldıktan sonra yürüyerek geldiler. Tanıtım toplantısında programın sunuculuğunu AKP'nin vefalı ismi Cafer Durmaz, açılış konuşmasını ise Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu yaptı. Ardından Milletvekilleri adına Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker bir konuşma yaparak "Zeki ağabeyin bugün kınasını yapıyoruz. 31 Mart’ta inşallah düğünü olacak" dedi. Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise Zeki Aygün’ü yakından tanıyan birisiyim. Milletvekilliği döneminde de çok çalıştı şimdi ise doğup büyüdüğü ilçesine hizmet edecek. Kendisi babacan tavrı ile başkanlık görevini layıkıyla yerine getirecektir. Kendisi aslında başkan sayılır 31 Mart sonrası ben onun artık yardımcısıyım" dedi. AKP İl Başkanı Abdullah Eyraysoy ise yaptığı konuşmada "Bakın ilçede diğer aday adayı olan isimler burada. Bu davada küsmek olmaz, bu davada yolu kiminle yürüdüğün de önemlidir" dedi.

Aygün coşku ile sahneye çıktı

Toplantıda söz alan AKP Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, "Bir insanın vatanı doğduğu, büyüdüğü gençliğinin geçtiği yerdir. Derince benim ana yurdum, ana vatanım. Ben Derinceliyim. İlk nefesimi aldığım yerde inşallah son nefesimi vermeyi temenni ediyorum. Sizlerle yeni tanışmıyorum. Bir çoğunuzun tanıyorum, dostuz, komşuyuz, yol arkadaşıyız, akrabayız. Sizlerin teveccühü ile belediye başkanı adayı olduk. Gayemiz de, amacımız da Derince’ye hizmetkar olmak.Maksadımız millet sevdası ile millet ile çalışmaktır." dedi.

Derince’nin ışığını parlatacağız

Aygün, "Siyasete Cumhurbaşkanımızın da önerisi ile kurucu il başkanlığı ile başladım. Teşkilatın bize yüklediği ağabeylik misyonunu taşımaya gayret ettik. Milletvekili görevimden sonra sizlerin de teveccühü ile belediye başkan adayı gösterildim. Derince’ye hizmet etmek nasip olursa ahlak hizmetinden taviz vermeyeceğiz. Derince’nin ışığını hep birlikte parlatacağız.Belediye hepimizin diyerek hareket edeceğiz. Derince’de temsili demokrasi değil doğrudan demokrasi olacak. Kadınlarımıza gençlerimize ve engellilerimize her bir Derincelimize özel hizmetler sunacağız. İstihdam için küçük sanayi sitelerini kuracağız. Kent meydanını tamamlayacağız. Derince’ye en az bir fakülte kazandıracağız. Rektörümüzle görüştüm sözünü aldım. Köylerimizi kalkındıracağız. Önümüzdeki günlerde seçim beyannamemizi açıklayacağız. Gönül belediyeciliğinden bahsediyoruz. Yeni yönetimin adı 'Gönül belediyeciliğidir'. Gönülleri alacağız inşallah. Derince’nin neye ihtiyacı olanı en iyi bilenlerdenim. Ben Zeki Aygün andım olsun ki tevazüyü ve samimiyeti gayreti elden bırakmayacağız. Milletle aramda engel olmayacak. Biz millete sevdalıyız, makama değil." dedi. Aygün sözlerinin sonunda Büyükşehir Başkanı, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca'ya ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükakın: Millet Bahçesi onay aldı

Daha sonra kürsüye çıkan AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, "Ben Derinceliyim, Zeki ağabeyimiz Derinceli o halde 31 Mart’ta en fazla oyu biz buradan almalıyız. Derince bu dönem büyük hizmetler alacak. Bakın bugün Cumhurbaşkanlığından mutlu haberi aldık. İsmetpaşa Stadının alanının Millet Bahçesi olması onaylandı. Derince Askeri Hastanesinin bulunduğu 140 dönümlük alana Diş Hastanesi yapılacak. Kalan 100 dönüme spor ve sosyal donatılar yaparak bu alanı Derincelilerin hizmetine sunacağız" dedi.

Aday adaylarına plaket

Programın sonunda Derince’de aday adayı olan İbrahim Şirin, Ahmet Ark, Yasin Yiğit, Öztekin Kaşukçi, Adnan Pala’ya teşekkür plaketleri sunuldu. Program sonrası adaylar toplu fotoğraf çektirerek program sona erdi.