Hürriyet: Güzel günler çok yakın

Aday tanıtım programında konuşan CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu kent ne yazık ki tümüyle ortak akıl ve ortak kültürle yönetilmiyor. Nasılsa vatandaş oy veriyor şımarıklığı ile kaynakları doğru kullanmama anlayışıyla yazık oluyor. Mart’ın sonu bahar. Martın sonunda daha akılcı, daha vizyoner ve kente marka değer katacak ortak akıl ve ortak kültürle yönetim anlayışı ortaya koyulacak. Güzel günlerimiz çok yakın. İnanmış kadrolarımız ve seçmenimizle kenti daha aydınlık hale getireceğiz. Gülümse İzmit, gülümse Kocaeli, gülümse tüm ilçelerimiz martın sonu bahar” dedi. Selin BECER