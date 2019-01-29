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Salih Şirin: Hala beni protesto ediyorlar

Millet İttifakı aday tanıtım programında ilk kez konuşan İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Salih Şirin, “Körfez’de sıkıntılar partileri aşmış, sanki Salih Şirin aday olmasın gibi bazı arkadaşlarımız hala beni protesto ediyor” dedi.

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CHP’nin Körfez’de İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’i destekleme kararı almasının ardında Körfez Örgütü, bu karara tepki göstermiş ve ilçe binasında oturma eylemi göstermişti. CHP Körfez’in tepkilerinin arından PM’de CHP Körfez Belediye Başkan Adayı olarak Bozkurt Uslu’nun ismi açıklanmıştı. Ancak isminin PM tarafından onaylanmasına rağmen anlaşmaya göre Bozkurt Uslu adaylıktan geri çekilmişti. CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakı aday tanıtım programında İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Salih Şirin ilk kez konuştu. Tanıtımda Körfez’de bazı sıkıntıların olduğunu dile getiren Şirin, “Körfez’de çalışmalar hızlı gidiyor. 170 bin kişi bu seçimlerde oy kullanacak. Körfez’de devam eden bazı ufak tefek sıkıntılar var. Sıkıntılar partileri aşmış, sanki Salih Şirin aday olmasın gibi bazı arkadaşlarımız hala beni protesto ediyor. Körfez’i 15 yıldır sahte tüccarlar sarmış. Onlar biliyorlar ki Salih Şirin gelirse tüm rantlar son bulacak. Biz ittifak yapmadan zaten Körfez’de halk ittifakı yapıldı. 31 Mart’ta Körfez Belediyesi tekrar verimli şekilde çalışacak” dedi. Selin BECER

Bugün 12:23 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(2)
02

Atatürkçü Laik Cum. - bir sor kendine ; sen, CHP ye ters gelecek laik cumhuriyete kemalistlere ters gelecek onları senden soğutacak NE YAPTIN ondan sonra seçmenleri eleştir . o bildiğin konuda istersen bir açıklama yap . ATATÜRKÇÜ, laik cumhuriyetçiyim kendi adıma sana oyum yok

Yanıtla . 0Beğen 29 Ocak 14:07
01

Hekimoğlu - Helal olsun. Salih. Başkan. Yolun açık olsun. Belediye. Başkanlığı sana yakışır. Bu kentin insanı olarak dürüst bir şekilde yöneteceğine yürekten inanıyorum. Yolun açık olsun

Yanıtla . 0Beğen 29 Ocak 13:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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