CHP’nin Körfez’de İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’i destekleme kararı almasının ardında Körfez Örgütü, bu karara tepki göstermiş ve ilçe binasında oturma eylemi göstermişti. CHP Körfez’in tepkilerinin arından PM’de CHP Körfez Belediye Başkan Adayı olarak Bozkurt Uslu’nun ismi açıklanmıştı. Ancak isminin PM tarafından onaylanmasına rağmen anlaşmaya göre Bozkurt Uslu adaylıktan geri çekilmişti. CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakı aday tanıtım programında İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Salih Şirin ilk kez konuştu. Tanıtımda Körfez’de bazı sıkıntıların olduğunu dile getiren Şirin, “Körfez’de çalışmalar hızlı gidiyor. 170 bin kişi bu seçimlerde oy kullanacak. Körfez’de devam eden bazı ufak tefek sıkıntılar var. Sıkıntılar partileri aşmış, sanki Salih Şirin aday olmasın gibi bazı arkadaşlarımız hala beni protesto ediyor. Körfez’i 15 yıldır sahte tüccarlar sarmış. Onlar biliyorlar ki Salih Şirin gelirse tüm rantlar son bulacak. Biz ittifak yapmadan zaten Körfez’de halk ittifakı yapıldı. 31 Mart’ta Körfez Belediyesi tekrar verimli şekilde çalışacak” dedi. Selin BECER
Bugün 12:23 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:26 TSİ
Salih Şirin: Hala beni protesto ediyorlar
Millet İttifakı aday tanıtım programında ilk kez konuşan İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Salih Şirin, “Körfez’de sıkıntılar partileri aşmış, sanki Salih Şirin aday olmasın gibi bazı arkadaşlarımız hala beni protesto ediyor” dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:23 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Atatürkçü Laik Cum. - bir sor kendine ; sen, CHP ye ters gelecek laik cumhuriyete kemalistlere ters gelecek onları senden soğutacak NE YAPTIN ondan sonra seçmenleri eleştir . o bildiğin konuda istersen bir açıklama yap . ATATÜRKÇÜ, laik cumhuriyetçiyim kendi adıma sana oyum yok
Hekimoğlu - Helal olsun. Salih. Başkan. Yolun açık olsun. Belediye. Başkanlığı sana yakışır. Bu kentin insanı olarak dürüst bir şekilde yöneteceğine yürekten inanıyorum. Yolun açık olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.