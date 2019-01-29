Salih Şirin: Hala beni protesto ediyorlar

CHP’nin Körfez’de İYİ Parti’nin adayı Salih Şirin’i destekleme kararı almasının ardında Körfez Örgütü, bu karara tepki göstermiş ve ilçe binasında oturma eylemi göstermişti. CHP Körfez’in tepkilerinin arından PM’de CHP Körfez Belediye Başkan Adayı olarak Bozkurt Uslu’nun ismi açıklanmıştı. Ancak isminin PM tarafından onaylanmasına rağmen anlaşmaya göre Bozkurt Uslu adaylıktan geri çekilmişti. CHP ve İYİ Parti’nin Millet İttifakı aday tanıtım programında İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Salih Şirin ilk kez konuştu. Tanıtımda Körfez’de bazı sıkıntıların olduğunu dile getiren Şirin, “Körfez’de çalışmalar hızlı gidiyor. 170 bin kişi bu seçimlerde oy kullanacak. Körfez’de devam eden bazı ufak tefek sıkıntılar var. Sıkıntılar partileri aşmış, sanki Salih Şirin aday olmasın gibi bazı arkadaşlarımız hala beni protesto ediyor. Körfez’i 15 yıldır sahte tüccarlar sarmış. Onlar biliyorlar ki Salih Şirin gelirse tüm rantlar son bulacak. Biz ittifak yapmadan zaten Körfez’de halk ittifakı yapıldı. 31 Mart’ta Körfez Belediyesi tekrar verimli şekilde çalışacak” dedi. Selin BECER