Sarıbay: AKP ve MHP dışında her kesimin oyuna ihtiyacımız var

Millet İttifakı aday tanıtım programında konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "Türkiye’de kime sorsanız iyi yönetilmiyor diyor. Bunun sebebi Millet İttifakı’nın karşısında olanlar. Tek kişinin egemen olduğu bir dönemdeyiz. Seçimlerde ise ikili sisteme gidilmekte. Biz İYİ Parti ve CHP olarak bir ittifak yaptık, belki bu da yetmez. Ülkemizde bulan AKP ve MHP dışında her kesimin desteğine ve oyuna ihtiyacımız var. İnsanlara kimseyi ötekileştirmeden hizmet edeceğimizi anlatacağız" dedi.