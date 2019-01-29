İsmet İşeri: Dumlu ile vurduk, İşeri ile yıkacağız

Millet İttifakının Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmet İşeri, "Kocaeli’nin makus talihini değiştirecek kadrolar burada açıklanıyor. Gölcük malumunuz 10 Bin işçiyi istihdam eden Türkiye’nin en stratejik önemine sahip donanma kenti. Fakat Gölcük bu yapısından uzaklaştı. Gölcük’ü almak için yola çıktık. Turan Dumlu ile vuruk İsmet İşeri ile yıkacağız." şeklinde konuştu.