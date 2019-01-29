Millet İttifakının Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmet İşeri, "Kocaeli’nin makus talihini değiştirecek kadrolar burada açıklanıyor. Gölcük malumunuz 10 Bin işçiyi istihdam eden Türkiye’nin en stratejik önemine sahip donanma kenti. Fakat Gölcük bu yapısından uzaklaştı. Gölcük’ü almak için yola çıktık. Turan Dumlu ile vuruk İsmet İşeri ile yıkacağız." şeklinde konuştu.
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İsmet İşeri: Dumlu ile vurduk, İşeri ile yıkacağız
Millet İttifakının Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmet İşeri "Turan Dumlu ile vuruk İsmet İşeri ile yıkacağız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz