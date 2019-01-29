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Karakadılar: Üzülmez'i üzecektik, onu Kocaman üzdü

Millet İttifakı Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, AKP'nin Kartepe Belediye Başkanına ve adayına yüklendi.

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Millet İttifakı Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, AKP'nin Kartepe Belediye Başkanına ve adayına yüklendi. Karakadılar, "Millet İttifakı ile Hüseyin Üzülmez’i üzecektik onu Mustafa Kocaman üzdü. Bizde Mustafa Kocaman’ı sevindirmeyeceğiz. 31 Mart akşamı hepinizi Kartepe’ye bekliyorum." şeklinde konuştu.

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