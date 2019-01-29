Millet İttifakı Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, AKP'nin Kartepe Belediye Başkanına ve adayına yüklendi. Karakadılar, "Millet İttifakı ile Hüseyin Üzülmez’i üzecektik onu Mustafa Kocaman üzdü. Bizde Mustafa Kocaman’ı sevindirmeyeceğiz. 31 Mart akşamı hepinizi Kartepe’ye bekliyorum." şeklinde konuştu.
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Karakadılar: Üzülmez'i üzecektik, onu Kocaman üzdü
Millet İttifakı Aday Tanıtım Toplantısında konuşan Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, AKP'nin Kartepe Belediye Başkanına ve adayına yüklendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz