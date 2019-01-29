Alınan bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik çalışmalarda, F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli mühendislerin halen aktif olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN
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TÜBİTAK’ta FETÖ operasyonu: 4 mühendis gözaltına alındı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik çalışmalarda, aktif olarak görevde bulunan 4 mühendis yakalanarak gözaltına alındı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz