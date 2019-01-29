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Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

S.S. 5 Nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Lokman Aydemir, “Havuz sistemindeki hantallığı ortadan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” dedi.

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S.S 5 nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait havuz sistemine bayrak açmıştı. Bünyesinde 550 otobüs bulunan Derince-İzmit- Çayırköy-Umuttepe arasında yolcu taşıyan kooperatifin başkanı Lokman Aydemir para kazanamadıklarını öne sürerek tüm üyelere mesaj çekmişti. Aydemir, 4 Şubattan itibaren bireysel taşıma sistemine geçeceklerini belirtmişti. S.S 5 nolu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Lokman Aydemir bugün konu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İstediğimiz gibi hizmet edemiyoruz

Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan kooperatif binasında gerçekleşen basın açıklamasına yönetim kurulu üyeleri Ali Bey Akyıldız, Burhanettin Özçelik, Ismail Efe, Recep Önal ve Serdar Barutçu katıldı. Aydemir, yaptığı basın açıklamasında, “Havuz sistemindeki hantallığı ortadan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz. Daha önce 520 araç çalışarak gelirini aynı havuzda toplayıp eşit olarak paylaşımı yapılıyordu. Bu gelir paylaşımı nasıl olsa aynı gelir alıyorum mantığı ile duraklarda durmama, tura gitmeme nedenlerinden dolayı yolcuya istediğimiz gibi hizmet edemiyoruz” dedi.

Kaos ortamı yaratılıyor

Aydemir, “Daha iyi hizmet edebilmek için bir öndeki araç arızalı veya tura gidemediği zaman bir arkasındaki araç onun turunu alacağından problem yaşanmayacaktır. Bu konuda şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir kurumda çalışan güvenlikçi, düz işçi, memur şef müdür muavini, müdür ve genel müdürün maaşını aynı havuzda toplayıp eşit olarak gelir yaptığımızı düşünelim. O kurumun daha sonra nasıl olduğuna bakalım bizim durumumuz şu an tam bu şekilde. Ortalıkta kaos ortamı yaratılıyor. Kaos ortamı kooperatifimize yakışmıyor” dedi.

Giyimde sıkı denetim olacak

Yönetim kurulu olarak 2016 yılında aldıkları genel kurul kararını uyguladıklarını belirten Aydemir, “Havuzdaki gelir paylaşımını değiştiriyoruz. Bireysel olarak herkesin çalıştığı kendi hesabına yatacak. Bu da hizmet ve kalite getirecek. Yönetim olarak elektronun ortamda ve sahada sıkı denetim gerekli cezalar uygulanacak. Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı ile beraber hizmet alımı projesi ile çalışmalarımız devam etmektedir. Birlikte olmak ve bir olmak daha iyi hizmet etmek bizim arzumuz. Böylelikle grup değişikliğine izin verilecek. Grup oluşabilecek. Artı turlar ise mağdur edilmeyecektir. 13 kişilik 40 grup oluşacak. Birbirine yakın arkadaşlar birlikte olacak ve sürtüşme olmayacak. Giyimde de sıkı denetim olacak. Şoförlerimiz tek tip kıyafet giyecek. Bu kumaş pantolon ve gömlek olacak” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

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