Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:00 TSİ- Gündem G: Bugün 13:03 TSİ

Kahvaltının adresi belli oldu!

İlimizin en iddialı restoranlarından biri olan Yağız Kebap, çorba, kebap, pide ve lahmacundan sonra hizmet vermeye başladığı sabah kahvaltısı ile de adından söz ettiriyor.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

300 metrekarelik kapalı alanda aynı anda 300 kişiye hizmet verilebilen Yağız Restoran, çorba, kebap, pide ve lahmacundan sonra sabah kahvaltısında da vazgeçilmezler arasında yerini aldı. 

KAHVALTININ ADRESİ!

Sabahın erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmeti öğlen saatlerine kadar devam ediyor. Yağız Restoran’da Serpme veya Tabakta Kahvaltıyı tercih edebiliyorsunuz.

SERPME KAHVALTIDA NELER VAR?

Çoğu tamamen organik ürünlerden oluşan serpme kahvaltıda envai çeşit ile dikkati çekiyor. Siyah ve Yeşil Zeytin, Vişne-Kayısı-Çilek Reçelleri, Beyaz Peynir, Kaşar ve Tulum Peyniri, Bal, Kaymak, Tereyağı, Salatalık, Domates, Biber, Salam, Acılı Ezme, Kahvaltılık Çikolata, Sigara Böreği, Haşlanmış Yumurta, Patates Kızartması, Sucuklu Yumurta ve sınırsız çayın verildiği Serpme Kahvaltının kişi başı fiyatı 35 lira olarak belirlenmiş.

TABAKTA KAHVALTI  HEM UYGUN FİYATLI HEM BOL ÇEŞİTLİ

tabak-kahvalti-1548756159.jpg?

Fazla zamanı olmayan veya daha uygun bütçeyle kahvaltı yapmak isteyenler Tabakta Kahvaltı tercih edebilir. Tabakta Kahvaltı bol çeşitten oluşuyor ve daha uygun fiyatlı. Siyah ve Yeşil Zeytin, Kaşar Peyniri, Beyaz Peynir, Salam, Reçel, Bal, Tereyağı, Salatalık, Domates, Haşlanmış Yumurta, Patates Kızartması ve Sınırsız Çaydan oluşan Tabakta Kahvaltı’nın kişi başı fiyatı ise sadece 18 lira.

BALON EKMEK FARK YARATIYOR!

balon-ekmek-1548756150.jpg?

Taş fırında üretilen balon ekmeği fırından çıkar çıkmaz hem taze ve hem de sımsıcacık olarak masanıza geliyor.

Ayrıca isteğinize bağlı olarak Menemen, Omlet veya Rize Kavurması da tercihleriniz arasında yer alıyor.

Yağız Restoran’da kahvaltı ve çorbaların yanı sıra ızgara çeşitlerinden tatlısına pidesinden lahmacununa kadar her şey bulunuyor. Ayrıca yöresel lezzetler ile fark yaratan Yağız Kebap’ta alternatifiniz oldukça fazla…

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ DİĞER YEMEKLER ve ÇORBALAR

Türk Mutfağının en lezzetli yemeklerinin verildiği mekanda kendinizi nezih bir ortamda ve ev rahatlığında hissediyorsunuz. Oldukça ferah bir ortamda birbirinden lezzetli yemekler sizleri bekliyor. Yağız Kebap’ta pide, lahmacun, köfte, kebap çeşitleri, sac kavurma, kuzu tandır, kuzu pirzola, kuzu şiş, kuzu ciğer, kuzu külbastı, et sote ve beyaz et çeşitleriyle birlikte birbirinden lezzetli çorba çeşitleri de mevcut. Kelle-paça, işkembe, Mercimek, Ezogelin çorbalarının yanı sıra Adana bölgesinin efsane lezzetleri arasında yer alan Şırdan Dolması, Kırkkat ve Mumbar Dolması da alternatifleriniz arasında yer alıyor.

OTOPARK SORUNU YOK!

Ücretsiz otopark sadece Yağız Kebap’ın misafirlerine hizmet veriyor.

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46

Bugün 13:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Ünlü de duvar tartışmasına dahil oldu mask
Ünlü de duvar tartışmasına dahil oldu
Vapurda yangın! mask
Vapurda yangın!
İzmit Belediyesi'nden afiş açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nden afiş açıklaması
Karakadılar: Üzülmez'i üzecektik, onu Kocaman üzdü mask
Karakadılar: Üzülmez'i üzecektik, onu Kocaman üzdü
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu mask
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanelik oldu
İsmet İşeri: Dumlu ile vurduk, İşeri ile yıkacağız mask
İsmet İşeri: Dumlu ile vurduk, İşeri ile yıkacağız
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Sirmen ailesinin acı günü! mask
Sirmen ailesinin acı günü!
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti! mask
Hürriyet’in afişine AKP itiraz etti!
Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti mask
Körfez'de Kenan Yılmaz vefat etti
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor mask
Minibüsçü esnafı havuz sisteminden çıkıyor

GALERİ

71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor mask
Bu berberde sıra bekleyenler sıkılmıyor
Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL