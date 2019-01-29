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Bu afiş de yasak değil mi?

AKP'li yöneticilerin, CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim yasağı diyerek eleştirdiği afişinin bir benzeri AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık için açıldı.

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CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in afiş tartışması devam ederken benzer olay Darıca'da yaşandı. Darıca AKP ilçe teşkilatı tarafından Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık'ın afişi bir binanın yan cephesine asıldı. Hürriyet'in afişine uygulanan seçim yasağı tedbiri Bıyık'ın afişi için de uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik merak konusu.

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