Tahsin Tarhan tanıtıma davet edilmedi!

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CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı kapsamında 12 ilçenin belediye başkan adaylarını Otel Asya’da tanıttı. Tanıtım toplantısına CHP Milletvekili Haydar Akar, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Kaman ve 12 ilçenin başkan adayları, ilçe başkanları katıldı. Aday tanıtım toplantısına CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın katılmaması ise oldukça dikkat çekmişti. Düzenlenen aday tanıtım programından haberi olmadığını belirten CHP Milletvekil Tahsin Tarhan, programa davet edilmediğini söyledi. Selin BECER