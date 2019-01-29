Akü hırsızları polise yakalandı

Alınan bilgiye göre 25 ve 27 Ocak tarihleri arasında Darıca, Gebze ve Körfez ilçelerinde park halinde bulunan TIR’larda yaşanan akü hırsızlığı olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli A.D. (20) ve F.S. (29) isimli şahıslar, polis ekiplerince Gebze Beylikbağı Mahallesinde düzenlenen operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı TIR’dan piyasa değeri yaklaşık 7 bin TL değerinde olan 8 adet akü çaldığı, çaldıkları aküleri ise Gebze’de bulunan bir oto elektrikçiye sattıkları belirlendi. Oto elektrikçiye hırsızlık malı satın almak suçlaması ile idari işlem yapılırken benzer suçlardan 7 adet suç kaydı ve ev hapsi olan A.D. ile benzer suçlardan 12 suç kaydı ve ev hapsi bulunan F.S. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen aküler ise sahiplerine teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN