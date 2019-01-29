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Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

Derince ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Kader Kırbaş Korkmaz, dün gece ablasının evinin çatı katında kendini asarak intihar etti.

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Derince ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Kader Kırbaş Korkmaz, dün gece ablasının evinin çatı katında kendini asarak intihar etti. 9 aylık hamile olan Korkmaz'a 1 Şubat Cuma günü doğum yapmak üzere gün verilmişti. 2 yaşında bir oğlu bulunan ve ikinci evladına hamile olan Korkmaz’ın doğuma günler kala hem kendinin hem de karnındaki evladının canına neden kıydığı bilinmiyor. Korkmaz’ın cenazesi 30 Ocak Çarşamba günü Esentepe’de öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

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