Derince ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Kader Kırbaş Korkmaz, dün gece ablasının evinin çatı katında kendini asarak intihar etti. 9 aylık hamile olan Korkmaz'a 1 Şubat Cuma günü doğum yapmak üzere gün verilmişti. 2 yaşında bir oğlu bulunan ve ikinci evladına hamile olan Korkmaz’ın doğuma günler kala hem kendinin hem de karnındaki evladının canına neden kıydığı bilinmiyor. Korkmaz’ın cenazesi 30 Ocak Çarşamba günü Esentepe’de öğle namazına müteakip toprağa verilecek.
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Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti
Derince ilçesi Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Kader Kırbaş Korkmaz, dün gece ablasının evinin çatı katında kendini asarak intihar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz