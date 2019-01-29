Millet İttifakı toplantısından dikkat çeken ayrıntılar

Yerel seçimlere kısa bir süre kala ilimizde merakla beklenen Millet İttifakı belediye başkan adalarının açıklanmasının ardından İYİ Parti ve CHP adaylarını kamuoyuna Otel Asya’da tanıttı. İYİ Parti’nin ev sahipliğinde gerçekleşen aday tanıtımına iki partinin il başkanlarının birlik ve beraberlik vurgusu dikkat çekerken Sarıbay yine kendi partililerini sert bir dille uyararak partililerinden ittifaka saygı göstermelerini istedi

İki partinin tam kadro katılması beklenen toplantıya CHP’nin ilgi göstermemesi ise salonda İYİ Parti programı havası yarattı. CHP’de Körfez Belediye Başkan adayı Bozkurt Uslu’nun geri çekilmesi ve ilçenin İYİ Parti’ye verilmesinin ardından ise CHP Körfez Örgütü ve İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren programa tepki olarak katılmadı. CHP’de yaşanan Körfez krizi aday tanıtım toplantısındaki konuşmalara da yansıdı. İYİ Parti’nin Körfez adayı Salih Şirin Körfez’de hala kendisine tepkiler olduğunu ve protestolar olduğunu söyledi.

Ortak olarak düzenlenen aday tanıtım toplantısına CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın katılmaması da oldukça dikkat çeken bir ayrıntıydı. Düzenlenen aday tanıtım programının ardından konuşan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, haberi olmadığını belirterek programa davet edilmediğini söyledi. İl Başkanı Sarıbay herkese ihtiyaçları olduğunu söylerken kendi vekilini çağırmayı mı unuttu yoksa ittifakın içine mi almak istemiyor? Şeklinde düşüncelere neden oldu.

Seçimlere hazırlanan iki partinin ilçe belediye başkan adayları ve il başkanlarının heyecansız konuşmaları toplantı salonunu havaya sokamazken bu konuda Yakup Törk ve Fatma Kaplan Hürriyet yine ipleri eline alarak dikkatleri üzerlerine çekti. Toplantıda Gölcük Belediye Başkan adayı İsmet İşeri’nin, ilçenin önemli ismi Turan Dumlu ile aralarındaki sorunu çözdükleri mesajı vermesi de aday tanıtımında dikkat çeken konulardandı.

İYİ Parti cephesinde ise İlçe Başkan adaylarının tecrübesiz ve heyecansız konuşmalarına Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Kaman’da eklenince İYİ Parti’nin seçim tecrübesizliği gözler önüne serildi. Aday tanıtımının en dikkat çeken ismi Millet İttifakı’nın parlayan yıldızı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. Hürriyet bir İzmit İlçe Başkan adayı gibi değil adeta Büyükşehir adayı gibi salona girerek Serdar Kaman’ın yapması gerekeni yapıp herkesle tek tek ilgilendi. Hürriyet konuşmasında da İzmit’ten çok Kocaeli genelini içeren coşkulu bir konuşma yaptı.

Çayırova’da her iki parti de kendi adayı ile seçime girme kararı almıştı. CHP’nin adayı Selahattin Kaya’nın tanıtım toplantısında ismi açıklanırken, İYİ Parti’nin ise Çayırova için İsmail Bayrak’ın ismini açıklaması bekleniyordu. Ancak İsmail Bayrak henüz belediye başkan adaylığı resmi başvurusunu yapmadığı için ismi açıklanamadı. Bu akşam resmi başvurusunu yapacak olan İsmail Bayrak’ın ismi, önümüzdeki günlerde İYİ Parti tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Toplantının en merak edilen konularından biri ise İYİ Parti’nin Başiskele’de aday gösterip göstermeyeceğiydi. Aday tanıtım toplantısında Başiskele ile ilgili bir açıklamada bulunmayan İYİ Parti burada aday çıkartmayıp Saadet Partisi’nin adayı Zafer Mutlu’yu destekleyebilir. Başiskele’de İYİ Parti ve SP ile görüşmeler devam ettiği için de aday tanıtımında Başiskele es geçildi. Cuma gününe kadar netleşecek olan Başiskele’de eğer İYİ Parti SP ile anlaşamaz ve kendi adayını çıkartma kararı alırsa Murat Uzar, Mustafa Gürsoy ve Ali Büyükkara isimlerinden birini duyurması bekleniyor.

Genel olarak sönük bir havada geçen aday tanıtım toplantısının Otel Asya gibi küçük bir salonda gerçekleşmesi ve partililerin de bu toplantıya katılamaması, AKP toplantılarına göre heyecansız bir tanıtıma neden oldu. Özellikle İYİ Parti adaylarının seçim deneyimlerinin olmadığı net bir şekilde konuşmalarından gözükürken ittifakın Fatma Kaplan Hürriyet gibi tecrübeli isimler üzerinden kampanya yürütmeye çalışacağı anlaşılmış oldu.

Özellikle Büyükşehir’e aday olan Serdar Kaman’ın konuşması bir Büyükşehir adayı olmaktan uzak ve zayıftı. Aday tanıtım toplantısında belli olan en önemli konulardan biri, Kocaeli’de bu ittifak CHP’nin tecrübesi ve İYİ Parti’nin desteğiyle iktidara karşı başarılı olmaya çalışacak. Haber-Yorum: Selin BECER