Şahane maç Güneş’in! “0-2”

U-19 ligi A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Kocaeli Güneşspor ileKocaeli 1937 Sekaspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadında çok zorlu bir maça çıktı. Şehrin en iyi alt yapı takımlarından olan Güneş ve Seka arasındaki mücadeleyi Güneşspor ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. İki takım da maç öncesi 13’er puan ile 1 ve 2. sırada yer alırken, Kocaeli Güneşspor aldığı galibiyet ile puanını 16’ya çıkardı. Maç sonunda önce saha içinde ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşayan Yeşil Siyahlıların gollerini 16’da Eren 26’da da Ömer attı. Ahmet AKAY

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 0 KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-19 A)

HAKEMLER: Recep Kaval***, Mesut Öner***, Ramazan Sönmez***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Kaan***, Utku İsmail**, Mücahit** (Berkay**), Eren**, Çağrı Örgüç**, Bedirhan**, Özkan***, Semih** (Melih**), Çağrı Aslan**, İsmail**, Caner***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Emre***, Rıdvan***, Cengiz***, Bilal***, Burak***, Eren***, Efe*** (Mert**), Alpaslan***, Okan***, Talha*** (Doğukan**), Ömer*** (Alptekin**)

GOLLER: Eren Dk.16,Ömer Dk.26 (Güneş)