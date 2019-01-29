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İzmit Gençlerbirliği zor da olsa kazandı "2-1"

U-19 Ligi A Grubu’nda liderlik hesapları yapan İzmit Gençlerbirliği ile ligde kalma savaşı veren İlimtepe Futbol Kulübü, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

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Büyük bir mücadeleye sahne olan maçı İzmit Gençlebirliği 30. dakikada Emrullah ve 85. Dakikada da Güven attı. İlimtepe’de Özkan’ın 57. dakikadaki golü yeterli olmadı. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan İzmit Gençlerbirliği 7 maç sonunda puanını 13’e çıkardı, İlimtepe 6. maç sonunda henüz puan ile tanışamadı. Ahmet AKAY

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: 2 İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-19 A)

HAKEMLER: Mehmet Ali Vardar***, Oğuzhan Duymuş***, Büşra Uygun***

İZMİT GBSPOR: Serhat***, Ali Mut***, Hakan** (Emrullah***), Ali Çıtak***, Mustafa***, Murathan***, Arda***, Güven***, Onurcan*** (Seyfi**), Emre Ayaz***, Berkant*** (Emir Önüstün**)

İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Samet***, Cem**, Recep**, Mustafa**, Halil***, Burak Kaya** (Hüseyin**), Baran** (Berke **), Samet Parlak***, Ömer*** (Yasin**), Özkan***, Burak Gedik**

GOLLER: Emrullah Dk.30 (P), Güven Dk.85 (İzmit), Özkan Dk.57 (İlimtepe)

Bugün 14:40 TSİ - Spor

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