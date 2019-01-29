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Martı’ya bıyık morali!..

AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca’da çeşitli temaslarda bulundu.

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AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca’da çeşitli temaslarda bulundu. Nene Hatun Stadı’nda Darıca Martı Spor Kulübü’nün akşam antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Bıyık takıma baklava ikram ederek başarılar diledi.

NENEHATUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Futbolcular ve teknik heyet ile görüşmesinde konuşan Bıyık, “Nene Hatun Stadımız ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ile birlikte güzel bir proje üzerinde çalışıyoruz. Amatör sporcuların her türlü ihtiyacına cevap verecek, her türlü ihtiyaç modern imkanlarla donatılacak” ifadelerine yer verdi. Darıca Martı 1. Amatör Play-Off yarı final maçında Arslanbey Organize Sanayispor’u 6-3 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Darıca ekibinin finaldeki rakibi, Seka Doğan’ı penaltılar sonucu 6-5 mağlup eden 1937 Seka olacak.

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