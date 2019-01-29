Kılıçlar Gebze’de çekildi

Gebze’de 20- 27 Ocak tarihleri arasında, Yıldızlar U17 Epe- Flöre- Kılıç ve Gençler Flöre kategorilerinde gerçekleştirilen maçlarda, erkekler ve kızlardan oluşan toplam 331 sporcu kıyasıya mücadele etti. Heyecanlı ve keyifli karşılaşmalara ev sahipliği yapan yılın ilk federasyon kupası, başarılı sporcuların kupalarını almasıyla sona erdi.
KIYASIYA YARIŞTILAR
Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu’nda oynanan maçlarda; 20- 21 Ocak tarihlerinde Yıldız Kızlar ve Erkekler Flöre, 22- 23 Ocak’ta Yıldız Kızlar ve Erkekler Kılıç, 24-25 Ocak’ta Gençler Flöre Kız ve Erkek, 26- 27 Ocak’ta ise Yıldız Kızlar ve Erkekler Epe branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.
DERECELER
Yıldız Erkek Flöre - Neşet Seçer Ayberk Eskrim
Yıldız Kızlar Flöre Almila Birçe Durukan - Ankara ferdi
Yıldız Kızlar Kılıç - Beliz Soyak - TED Spor Kulübü
Yıldız Erkek Kılıç - Emirhan Çiftçi - Kastamonu Eskrim
Genç Kızlar Flöre - Alisa İsbir – Ankara ferdi
Genç Erkekler Flöre - Poyraz Tuncer - Altınyurt Spor
Yıldız Kızlar Epe - Aleyna Kılbaş - Çankaya Eskrim
Yıldız Erkek Epe - Ahmet Taha Uysal - Mersin Eskrim
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