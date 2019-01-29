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Kılıçlar Gebze’de çekildi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Yıldızlar Federasyon Kupası sona erdi.

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Gebze’de 20- 27 Ocak tarihleri arasında, Yıldızlar U17 Epe- Flöre- Kılıç ve Gençler Flöre kategorilerinde gerçekleştirilen maçlarda, erkekler ve kızlardan oluşan toplam 331 sporcu kıyasıya mücadele etti. Heyecanlı ve keyifli karşılaşmalara ev sahipliği yapan yılın ilk federasyon kupası, başarılı sporcuların kupalarını almasıyla sona erdi.

KIYASIYA YARIŞTILAR

Gebze Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu’nda oynanan maçlarda; 20- 21 Ocak tarihlerinde Yıldız Kızlar ve Erkekler Flöre, 22- 23 Ocak’ta Yıldız Kızlar ve Erkekler Kılıç, 24-25 Ocak’ta Gençler Flöre Kız ve Erkek, 26- 27 Ocak’ta ise Yıldız Kızlar ve Erkekler Epe branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.

DERECELER

Yıldız Erkek Flöre - Neşet Seçer Ayberk Eskrim

Yıldız Kızlar Flöre Almila Birçe Durukan - Ankara ferdi

Yıldız Kızlar Kılıç - Beliz Soyak - TED Spor Kulübü

Yıldız Erkek Kılıç - Emirhan Çiftçi - Kastamonu Eskrim

Genç Kızlar Flöre - Alisa İsbir – Ankara ferdi

Genç Erkekler Flöre - Poyraz Tuncer - Altınyurt Spor

Yıldız Kızlar Epe - Aleyna Kılbaş - Çankaya Eskrim

Yıldız Erkek Epe - Ahmet Taha Uysal - Mersin Eskrim

Bugün 14:44 TSİ - Spor

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