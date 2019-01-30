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U-16 futbol Ligi’nde gündem yoğun

Kocaeli U16 Futbol Ligi, tatilin sonuna gelinmesi nedeniyle daha da hız kazandı.

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Kocaeli U16 Futbol Ligi, tatilin sonuna gelinmesi nedeniyle daha da hız kazandı. Bugün sahalarda 22 maç oynanacak.

Program şöyle…

A-KOCAELİ GÜNEŞ-41 FK            18.00   M.A.KAĞITÇI

A-İZMİT B.-BLD. DERİNCE            15.00   A. KALKAVAN

B-YENİDOĞAN S.-İZMİT FK         16.00   M.A.KAĞITÇI

B-D.BİRLİK-İLİMTEPE FK             17.00   DERİNCE SUNİ

B-KÖRFEZ G.B - ÜÇYOL              17.00   ESENTEPE

C-Ç.PLAJYOLU-FATİH NEŞE       17.00   A.KALKAVAN

D-BAŞİSKELE B.-ŞİRİN                17.00   Ş.A.KULAKSIZ

D-HARBİŞ-GÖLCÜK İ.Y.                17.00   KAVAKLI

D-KIZDERBENT-T.DEFNE            19.00   K.MÜRSEL

E-SARIMEŞE B.-HİSAREYN        17.00   ARSLANBEY

E-GÖLCÜK G.B.-KULLAR            15.00   D.DERE

E-ŞİRİNKÖY-ÇAMCUKUR            17.00   D.DERE

F-G.KARADENİZ-S.DOĞAN         15.00   KAVAKLI

F-B.DOĞANTEPE-K.M İ.Y            14.00   Ö.HALİSDEMİR

G-ÇERKEŞLİ-DARICA                  14.00   ÇERKEŞLİ

G-B.KARADENİZ-Ç.OVA B.          14.00   BEYLİKBAĞI

G-MUTLUKENT-     M.PAŞA         16.00   BEYLİKBAĞI

G-M.FENARİ-Ç.GÜMÜŞ               15.00   M.OKTAY

H-S.ORHAN-ŞEKERPINAR G.     17.00   M.OKTAY

H-DİLOVASI B.-41 KARADENİZ   17.00   DİLOVASI

H-G.BEYLİKBAĞI-G.BALKAN      18.00   BEYLİKBAĞI

H-ARAPÇEŞME -ÇAYIROVA       13.00   M.OKTAY

Bugün 08:00 TSİ - Spor

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