U-16 futbol Ligi’nde gündem yoğun

Kocaeli U16 Futbol Ligi, tatilin sonuna gelinmesi nedeniyle daha da hız kazandı. Bugün sahalarda 22 maç oynanacak.
Program şöyle…
A-KOCAELİ GÜNEŞ-41 FK 18.00 M.A.KAĞITÇI
A-İZMİT B.-BLD. DERİNCE 15.00 A. KALKAVAN
B-YENİDOĞAN S.-İZMİT FK 16.00 M.A.KAĞITÇI
B-D.BİRLİK-İLİMTEPE FK 17.00 DERİNCE SUNİ
B-KÖRFEZ G.B - ÜÇYOL 17.00 ESENTEPE
C-Ç.PLAJYOLU-FATİH NEŞE 17.00 A.KALKAVAN
D-BAŞİSKELE B.-ŞİRİN 17.00 Ş.A.KULAKSIZ
D-HARBİŞ-GÖLCÜK İ.Y. 17.00 KAVAKLI
D-KIZDERBENT-T.DEFNE 19.00 K.MÜRSEL
E-SARIMEŞE B.-HİSAREYN 17.00 ARSLANBEY
E-GÖLCÜK G.B.-KULLAR 15.00 D.DERE
E-ŞİRİNKÖY-ÇAMCUKUR 17.00 D.DERE
F-G.KARADENİZ-S.DOĞAN 15.00 KAVAKLI
F-B.DOĞANTEPE-K.M İ.Y 14.00 Ö.HALİSDEMİR
G-ÇERKEŞLİ-DARICA 14.00 ÇERKEŞLİ
G-B.KARADENİZ-Ç.OVA B. 14.00 BEYLİKBAĞI
G-MUTLUKENT- M.PAŞA 16.00 BEYLİKBAĞI
G-M.FENARİ-Ç.GÜMÜŞ 15.00 M.OKTAY
H-S.ORHAN-ŞEKERPINAR G. 17.00 M.OKTAY
H-DİLOVASI B.-41 KARADENİZ 17.00 DİLOVASI
H-G.BEYLİKBAĞI-G.BALKAN 18.00 BEYLİKBAĞI
H-ARAPÇEŞME -ÇAYIROVA 13.00 M.OKTAY
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz