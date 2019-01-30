U-14’te 4 maç var

Kocaeli U-14 Futbol Ligi’ne bugün oynanacak 4 maçla devam edilecek.
Günün programı şöyle.
B-MARMARA G.-ARSLANBEY 17.00 CEPHANELİK
C-İLİMTEPE FK-İZMİT G.B 15.00 ESENTEPE
C-İ.YAHYA KAPTAN-KOCAELİ 14.00 KAĞITÇI
D-YEŞİLOVA-KARTEPE BLD. 15.00 CEPHANELİK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz