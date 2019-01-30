U-19 Futbol Ligi’nde tek maç var. C Grubu’na dahil maçta Bekirderespor ile Çınarlıspor takımları karşılaşacak. Maç 19.00’da başlayacak ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:49 TSİ
Bekirdere mi Çınarlı mı?
U-19 Futbol Ligi’nde tek maç var. C Grubu’na dahil maçta Bekirderespor ile Çınarlıspor takımları karşılaşacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz