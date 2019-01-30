Bekirdere mi Çınarlı mı?

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U-19 Futbol Ligi’nde tek maç var. C Grubu’na dahil maçta Bekirderespor ile Çınarlıspor takımları karşılaşacak. Maç 19.00’da başlayacak ve Cephanelik Stadı’nda oynanacak.