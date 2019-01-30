Parkede 4 maç oynanacak

Kocaeli mahalli alt yapılar liglerinde bugün 4 maç oynanacak. Bunlardan üçü erkeklere biri kızlara ait. Maçlar Derince ve Gölcük’te oynanacak.
Program şöyle…
19:00 U 14 E Final Gr Gölcük Us - 23 Nisan B 17 Ağustos
20:30 U 18 E - A Gr Gün. Gelişim - Gölcük Us 17 Ağustos
19:00 U 16 Kız G.Bilge - Karamürsel Derince
20:30 U 18 E - A Gr Yenikent - Karamürsel Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz