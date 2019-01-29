Dolmuş taksicilerden Kocaelispor’a TAM DESTEK!

SS. 6 no’lu Dolmuş ve Taksiciler Kooperatifi Kocaelispor için anlamlı bir destek sağladı. 200 adet kaşkol yaptıran Kooperatif Başkanı Timurçin Sevilmiş, ulaşımda yeni bir kampanya başlattıklarını dile getirerek “32 arabamız var. Bunlardan 50. Kartı basan yolcumuza bir atkı hediye ediyoruz. Kocaelispor’a destek vermek boynumuzun borcudur ve bu kampanyamızı sürdüreceğiz” dedi. Bu kampanya için destek veren Özjet’in sahipleri Sabri Atmaca ve Emin Yalınyiğit ile Kara Ulaşım Daire Başkanı Övünç Yılmaz’a teşekkür eden Sevilmiş, 200 adet kaşkol hazırlattıklarını söyledi.