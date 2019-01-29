SS. 6 no’lu Dolmuş ve Taksiciler Kooperatifi Kocaelispor için anlamlı bir destek sağladı. 200 adet kaşkol yaptıran Kooperatif Başkanı Timurçin Sevilmiş, ulaşımda yeni bir kampanya başlattıklarını dile getirerek “32 arabamız var. Bunlardan 50. Kartı basan yolcumuza bir atkı hediye ediyoruz. Kocaelispor’a destek vermek boynumuzun borcudur ve bu kampanyamızı sürdüreceğiz” dedi. Bu kampanya için destek veren Özjet’in sahipleri Sabri Atmaca ve Emin Yalınyiğit ile Kara Ulaşım Daire Başkanı Övünç Yılmaz’a teşekkür eden Sevilmiş, 200 adet kaşkol hazırlattıklarını söyledi.
Bugün 14:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:51 TSİ
Dolmuş taksicilerden Kocaelispor’a TAM DESTEK!
SS. 6 no’lu Dolmuş ve Taksiciler Kooperatifi Kocaelispor için anlamlı bir destek sağladı.
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Bugün 14:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz