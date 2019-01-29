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Kızlar! Siz de böyle yaparsanız! YANDIK!..

Türkiye Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda üzücü görüntüler yaşandı. Kocaeli Yıldızlar Futbol Kulübü ile Düzce Kadın Futbol kulüpleri takımları arasındaki karşılaşmada iki takım kız futbolcuları arasında kavga çıktı.

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Türkiye Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda üzücü görüntüler yaşandı. Kocaeli Yıldızlar Futbol Kulübü ile Düzce Kadın Futbol kulüpleri takımları arasındaki karşılaşmada iki takım kız futbolcuları arasında kavga çıktı.

GÜLÇİN KALESİNDEN KOŞTU!

Kocaeli ekibi maçta Ayşenur (3), Edanur (2) ve Merve Küçük’ün golleri ile 6-0 öndeyken bitime 1 dakika kala orta sahadaki bir pozisyonun ardından gerilim yaşandı. İki takım futbolcularının sürtüştüğü anlarda Düzce ekibinin kalecisi Gülçin kalesinden koştu ve bir anda Kocaeli Yıldızlar takım futbolcularına saldırdı. O sırada hakem Recep Kaval ve Düzceli futbolcular Gülçin’i sakinleştirmeye çalıştı. Gülçin’in sinirleri geçmedi ve Kocaeli tarafının yedek kulübesine doğru koştu.

SIRADAKİ RAKİP KARADENİZ EREĞLİ

Hakem Recep Kaval Kaleci Gülçin ile Kocaeli’den Didem’e kırmızı kart gösterdi. Bir süre duran oyun, herkes sakinleştikten sonra 1 dakika daha oynandı ve Kocaeli Yıldızlar maçı 6-0 kazandı. Maçı 50 kadar Hodrimeydan taraftarı da takip ederken, kızlarımız gruptaki ikinci maçını yarın Karadeniz Ereğli ile oynayacak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç saat 12.00’de başlayacak. Kızlarımız maçı kazanırsa Türkiye şampiyonasında ikinci tur maçları oynamaya hak kazanacak. Ahmet AKAY – ÖZEL

Bugün 14:51 TSİ - Spor

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