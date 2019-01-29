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Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...

Gebze'de bulunan bir camide 50 yaşındaki bir kişi intihar etti.

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Alınan bilgi ve iddialara göre, bugün saat 12.30 sıralarında, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 639 sokak üzerindeki Çınar Camisi'nden tek el silah sesi duyuldu. Ses üzerine camiye gelen müezzin üst kata çıktığında yerde kanlar içinde yatan biri olduğunu görüp, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

50 YAŞINDA İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, başına dayadığı tabancayla intihar ettiği belirlenen kişinin 50 yaşındaki Cavit Yaşar adındaki vatandaş olduğunu öğrenildi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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