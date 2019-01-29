Darıcalı iş adamı Metin İnan’dan çok çarpıcı açıklama

Metin İnan, Darıca Gençlerbirliği’ni kurtarmak ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlamak için arkadaşları ile birlikte elinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti ve şu düşüncelere yer verdi: Özellikle son 1 haftadır yakından takip ediyoruz. Azeri iş adamı kulübün yüzde 99’unu almış ve devrini de gerçekleştirmiş. Belli bir miktar para da vermiş. “Para mı geri veren olursa bırakır giderim” diyor.

KULÜBÜN DIŞARIYA ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ

Ayrıca Karagümrükspor’un eski kulüp başkanı Cengiz Günaydın’a da teklifler sunmuşlar. Cengiz Bey yarın kulübü de alabilir. Bizler Darıcalı iş adamları olarak kulübün dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Ben de sahip çıkmak adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Belli bir seviyeye getirdim ancak siyasilerin hiçbir katkısı olmadı. Kısacası kulübe kimse sahip çıkmıyor.

KAPALI KUTU GİBİLER

Baktığınızda kulübün 12 milyon liranın üzerinde borcu var. Bu borcu ödeyecek birisinin olacağını da pek düşünmüyorum. Açıkçası şu an itibari ile her şey karanlık. Cengiz Günaydın Bey kulübü alırsa belki bir şeyler değişir. Transferi açmak için de çok büyük paralara ihtiyacınız yok. 129 bin liraya bu iş çözülüyor. Rauf Bey’e kendim söyledim “Siz yapamıyorsanız bu transfer yasağını ben kaldırayım istiyorsanız. Benim bir katkım olsun” dedim. Kapalı kutu gibiler. Net bilgi de vermiyorlar. Karma karışık bir durum anlayacağınız. Eğer yarın da bir şey çıkmazsa transfer yasağını kaldırmak için girişimlerimize devam edeceğiz.

BU SORULARI MURAT AYDIN’A SORMAK LAZIM

Rauf Bey 1.2 milyon lira kadar para ödediklerini belirtiyormuş. Ama yaptığımız araştırmalar sonucunda ortaya 780 bin lira gibi bir rakam çıkıyor. Bence bu konuyu en iyi bilen Murat Aydın’dır. Bu soruları kendisine de sormak lazım. Çünkü bu insanları buraya getirmiş. Şükrü Başkan ile görüştüren de kendisi. Açıkça belirtmeliyim ki takım düşerse bunun en büyük sorumlusu Murat Aydın olur. Yarına kadar bir bu işin çözüme kavuşması lazım. Yoksa takıma yazık olur.

TARAFTAR İLE RAUF BEY’İ BARIŞTIRIRIZ

Rauf Bey’e şunu da söyledim. Sen şu transfer yasağını kaldırırsan sana tepkili olan taraftarlar ile seni buluşturur, bir barış sağlarız, bu konuda da sana katkı sunarız. Ancak yönetimsel açıdan sonrası için şüpheliyim. Bakın, futbolun içinde olan insanlar siyaseti düşünmemeli. Birilerinin lafları ile takımlar yönetilmemeli. Siyasiler kalkıp da “Ben olmasan bu takım batar” dememeli.

ONLAR 1 VERSİN BEN 5 VERMEYE RAZIYIM

Gerek Şükrü Başkan gerekse de Mücahid Vural ile birçok kez muhatap oldum. Onlar da “Biz kulübü verdik, bizden çıktı” dediler. Galiba çok borç olduğu için kulübü bir an önce devretmek istemişler. Bu kulüp Darıca’nın kulübü ise Darıcalılar tarafından yönetilmeli. Bizim belli bir çizgimiz var. Bundan rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz birilerinin adamı olmayız istemeyiz. Bu kulüp çok önceden bizim olmalıydı. Çevremizde çok sayıda saygın iş adamı var. Sürekli söylüyorum. Ben sonuna kadar varım! Onlar 1 verirse ben 5 vermeye razıyım!

Not: KASKF Başkanı Murat Aydın’ın her türlü söz hakkı olmakla birlikte Kocaeli Gazetesi’ne gerekli olan yanıtı verebilir ya da açıklamayı istediği zaman yapabilir.