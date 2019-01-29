Ünlü de duvar tartışmasına dahil oldu

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın toplantısında kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Toplantıda saha çalışmaları hakkında bilgi veren Ünlü, “Yarın İzmit İlçemizdeki 52 mahalle muhtarını ziyaret edeceğiz. Muhtarlar bizim için anlam ifade ediyor. Muhtarlarımızın protokoldeki yeri, muhtarlarımıza yardımcı eleman ve birebir belediye başkanlarıyla görüşmeleri için çalışıyoruz” dedi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI DENETLENECEK

Konuşmasının devamında Ünlü, “MHP Genel Merkezi’nden gelen genelge gereği MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, MYK üyemiz Erkan Azeri ve MYK üyemiz Hilal Elmas seçim çalışmalarını denetleyecek. Azeri Kocaeli’nin yanı sıra Eskişehir’i, Elmas ise Sakarya’yı da denetleyecek. Tüm partililerimiz konuya hassas bir şekilde destek olmak zorunda” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI DUVARLARI YIKIYOR

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in afişinin kaldırılmasıyla ilgili yorum yapan Ünlü, “10 seçim görmüş siyasi partiyiz. Pankart asılmasının yasaklarının ne zaman geçerli olduğunu bilen insanlarız. Duvar kaptım diye şov yapmanın anlamı yok. Duvar kaptım diye İzmit’i ayağa kaldırarak, seçim sonuçlarına etki etmeye çalışıyorlar. Zillet İttifakı duvarlara talip. Buyursunlar duvarlar onların olsun. Biz Cumhur İttifakı olarak duvarları yıkıyoruz. Onlar insanlarla aralarına duvar ördü. Bizler duvarları yıka yıka gönüllere gireceğiz” şeklinde konuştu.

BEKA OLAYI ZEKAYLA ALAKALI

Millet İttifakı aday tanıtım toplantısında CHP Milletvekili Haydar Akar’ın seçimlerin bekayla alakası olmadığına dair söylediği sözlerle ilgili konuşan Ünlü, “Beka olayı, zeka olayıyla alakalıdır. Liderimizin İstanbul’da yaptığı konuşma anlam ifade eder. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi vardır. Beka nedir, ne anlama gelmektedir? Bu zekayla, öngörüyle alakalı bir olaydır. Türkiye’de sarı yelekliler yoksa nedeni Cumhur İttifakıdır. Ekonomik sıkıntı vardır evet ama benim ülkemde barış vardır. Cumhur İttifakı barışı bozmak isteyenlere engel olacaktır” diye belirtti.

ONLARIN KAFASININ BASMADIĞI KONULAR

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın aday tanıtım toplantısında, “Vilayeti yönetecek şehirde adam bulamadılar, Bilecik’ten getirdiler” sözleriyle ilgili konuşan Ünlü, “Türkkan, İstanbul’dan Kocaeli’ye gelirken sıkıntı yok da, Kocaeli’nin çocuğu Tahir Büyükakın, Kocaeli’ye dönünce mi sıkıntı. Onların kafasının basmadığı konular var. Onlar, Tahir Büyükakın’ın neler yapabileceğini hayal bile edemezler” diye konuştu.

KENDİMİ ANKETÖR OLARAK GÖRÜYORUM

Cumhur İttifakı’nın vatandaşlar tarafından nasıl karşılandığıyla ilgili konuşan Ünlü, “Sahanın analinizi yapabilen il başkanıyım. Bazen kendimi anketör olarak görüyorum. Cumhur İttifakı insanların gönlüne oturmuş. Cumhur İttifakıyla devletin neler yapabileceğini kavramış. Kocaeli’de, yaşayan insanlar bunun farkına varmış” şeklinde konuştu. Selin BECER