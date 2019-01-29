Kocaelispor’da Turgutluspor maçının hazırlıkları bugün itibari ile başladı. Vinsan’da toplanan takımda morallerin çok iyi olduğu görüldü. Gözler ise Kemal ve Fatih’e çevrildi. Fatsa Belediyespor maçında sağ ayak bileği burkulan Kemal takım ile birlikte çalışmalara başladı. Genç sağ bek Fatih’in sağ ayak rectus kasındaki sorun devam ediyor. Fatih’e PRP yapılacak. Fatih’in Turgutlu maçında da sahadaki yerini almasının zor olduğu öğrenildi.
Bugün 15:33 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:35 TSİ
Gözler Kemal ve Fatih’te!
Kocaelispor’da Turgutluspor maçının hazırlıkları bugün itibari ile başladı.
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Bugün 15:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz