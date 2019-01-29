Gözler Kemal ve Fatih’te!

Kocaelispor’da Turgutluspor maçının hazırlıkları bugün itibari ile başladı. Vinsan’da toplanan takımda morallerin çok iyi olduğu görüldü. Gözler ise Kemal ve Fatih’e çevrildi. Fatsa Belediyespor maçında sağ ayak bileği burkulan Kemal takım ile birlikte çalışmalara başladı. Genç sağ bek Fatih’in sağ ayak rectus kasındaki sorun devam ediyor. Fatih’e PRP yapılacak. Fatih’in Turgutlu maçında da sahadaki yerini almasının zor olduğu öğrenildi.