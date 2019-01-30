Veee finaller başlasın!

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada 1. Amatör Lig Play-Off final maçlarının Cumartesi günü oynanacağı duyuruldu. Artık son 90 dakikalar. Kazanan 3 takım önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.
1. AMATÖR PLAY-OFF FİNALLERİ
13.00: Kocaeli Seka 1937 – Darıca Kültür ve Martı – Derince Suni çim
14.00: Başiskele Damlar – Tavşancıl – Mehmet Ali Kağıtçı
17.00: Dilovası Belediyespor – Köseköy Ateş – Derince Suni Çim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz