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Veee finaller başlasın!

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada 1. Amatör Lig Play-Off final maçlarının Cumartesi günü oynanacağı duyuruldu.

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Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada 1. Amatör Lig Play-Off final maçlarının Cumartesi günü oynanacağı duyuruldu. Artık son 90 dakikalar. Kazanan 3 takım önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.

1. AMATÖR PLAY-OFF FİNALLERİ

13.00: Kocaeli Seka 1937 – Darıca Kültür ve Martı – Derince Suni çim

14.00: Başiskele Damlar – Tavşancıl – Mehmet Ali Kağıtçı

17.00: Dilovası Belediyespor – Köseköy Ateş – Derince Suni Çim

Bugün 07:30 TSİ - Spor

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