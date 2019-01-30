Süper Play-Off ki ne off!

Süper Amatör Play-Off Ligi 3 Şubat Pazar günü başlayacak. İlk hafta programı şu şekilde.
SÜPER PLAY-OFF İLK HAFTA PROGRAMI
17.00: Bağdatspor – Değirmenderespor - Cephanelik
17.00: Derince Sırrıpaşa FK – İnsaniyespor – Derince Suni Çim
17.15: Karamürselspor – İlimtepe Futbol Kulübü – Karamürsel
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz