Vapurda yangın!

İddiaya göre, vapura bakım yapıldığı esnada iskelede devam eden kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle küçük çapta yanma meydana geldibakım görevlileri yangına müdahale ederken durumu itfaiye ekiplerine haber verdi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerivapurda yaptıkları güvenlik kontrolünün ardından olay yerinden ayrıldı yangın nedeniyle küçük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.