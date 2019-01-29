İddiaya göre, vapura bakım yapıldığı esnada iskelede devam eden kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle küçük çapta yanma meydana geldibakım görevlileri yangına müdahale ederken durumu itfaiye ekiplerine haber verdi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerivapurda yaptıkları güvenlik kontrolünün ardından olay yerinden ayrıldı yangın nedeniyle küçük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bugün 16:02 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:28 TSİ
Vapurda yangın!
İzmit marinada bulunan ve bakım için kıyıya yanaştırılan Karamürsel Alp isimli yolcu vapurunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
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Bugün 16:02 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz