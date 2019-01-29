SEKA Kâğıt Müzesi 163 bin kişiyi ağırladı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, ziyaretçiyi odağına alan bir anlayışla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 2018 yılında tarihin tüm ayrıntılarını barındıran müze salonlarında, atölye ve etkinliklerle binlerce kişiye ulaştı. SEKA Kâğıt Müzesi 2018 yılında toplam 163 bin 316 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu ziyaretçilerin 28 bin 194’ünü içlerinde anaokulu, ilk ve ortaokul, lise, üniversite ve özel gruplarında yer aldığı grup ziyaretçileri oluştururken, bireysel ziyaretçi sayısı ise 135 bin 122 kişi oldu. Kâğıt Müzesi yıl içinde özel günlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle insanlara farklı bir sosyal aktivite imkânı sunuyor.

ATÖLYELER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

2018 yılında gerçekleştirilen Kâğıt Uçak Yarışması, Kâğıt Sanatları Akademileri ve Öğretmenler günü etkinlikleri gibi 21 farklı etkinliğe, 5 bin 460 kişi katılım sağladı. Kâğıt Müzesi bünyesinde bulunan 16 farklı atölyede 4 ile 70 yaş aralığındakilere hizmet veriliyor. Başta Ahşap Atölyesi olmak üzere, El Yapımı Kâğıt, Baskı ve Kâğıt Sanatları Atölyeleri, özellikle ilkokul grupları tarafından büyük ilgi görüyor. 2018 yılında gerçekleştirilen 223 atölyeye katılımcı sayısı ise 4 bin 285 olarak gerçekleşti. SEKA Kâğıt Müzesi 2019 yılında da gerçekleştireceği atölye, etkinlik ve özel organizasyonlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Gerçekleştirilen etkinliklerde yer almak isteyenler www.sekakağıtmüzesi.com adresini ziyaret edebilir.