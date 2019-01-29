İzmitli izciler, Bolu Aladağ’daki kış kampa katıldılar. Muzaffer Gündüz liderliğindeki 18 kişiden oluşan İzmit Belediyesi İzcilik Birimi üyelerinin Bolu Aladağ’daki kış milli takım kampı bir hafta sürdü. Türkiye’nin değişik illerinden gelen yüzlerce izcinin de yer aldığı kamp zor kış şartları altında geçti. İzmitli izciler kamp süresince kayak eğitimi, kızak kar evi (iglo) kar mağarası yapımı, karda iz takibi, arama kurtarma eğitimlerine katıldılar. Akşamları yakılan ateş etrafında sohbetler edip yeni arkadaşlar da edinen İzmitli izciler" kampta şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadık. Bizlere bu imkanı tanıyan İzmit Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştular.
Bugün 16:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:09 TSİ
İzmitli izciler kış kampında
İzmitli izciler, Bolu Aladağ’daki kış kampa katıldılar. Muzaffer Gündüz liderliğindeki 18 kişiden oluşan İzmit Belediyesi İzcilik Birimi üyelerinin Bolu Aladağ’daki kış milli takım kampı bir hafta sürdü.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:07 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz