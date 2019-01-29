İzmitli izciler kış kampında

İzmitli izciler, Bolu Aladağ’daki kış kampa katıldılar. Muzaffer Gündüz liderliğindeki 18 kişiden oluşan İzmit Belediyesi İzcilik Birimi üyelerinin Bolu Aladağ’daki kış milli takım kampı bir hafta sürdü. Türkiye’nin değişik illerinden gelen yüzlerce izcinin de yer aldığı kamp zor kış şartları altında geçti. İzmitli izciler kamp süresince kayak eğitimi, kızak kar evi (iglo) kar mağarası yapımı, karda iz takibi, arama kurtarma eğitimlerine katıldılar. Akşamları yakılan ateş etrafında sohbetler edip yeni arkadaşlar da edinen İzmitli izciler" kampta şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadık. Bizlere bu imkanı tanıyan İzmit Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştular.