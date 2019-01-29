Başkan Baran, şiir okudu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge baran ile birlikte Kocaeli Şairler ve Ozanlar Derneği’nin, Âşık Mevlüt İhsanı Kıl Çadırı’nda düzenlediği programa katıldı. Ortaokul yıllarından bu yana sanata olan sevgisiyle şiir yazmaya başlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çıkarmış olduğu Ümmetin Şahlanışı kitabından “Taş Köprü Bir Kültür ve Yol Uzundur” şiirlerini katılmış olduğu gecede sanatseverle paylaştı. Başkan İsmail Baran’ın okuduğu şiirler büyük beğeni topladı.