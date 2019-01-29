Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge baran ile birlikte Kocaeli Şairler ve Ozanlar Derneği’nin, Âşık Mevlüt İhsanı Kıl Çadırı’nda düzenlediği programa katıldı. Ortaokul yıllarından bu yana sanata olan sevgisiyle şiir yazmaya başlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çıkarmış olduğu Ümmetin Şahlanışı kitabından “Taş Köprü Bir Kültür ve Yol Uzundur” şiirlerini katılmış olduğu gecede sanatseverle paylaştı. Başkan İsmail Baran’ın okuduğu şiirler büyük beğeni topladı.
Bugün 16:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:10 TSİ
Başkan Baran, şiir okudu
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge baran ile birlikte Kocaeli Şairler ve Ozanlar Derneği’nin, Âşık Mevlüt İhsanı Kıl Çadırı’nda düzenlediği programa katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz