Tavşanlı’ya 10 bin ağaç dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yapısı bozulmuş hafriyat sahalarını doldurarak yeşillendiriyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile eskiden kömür ocağı olarak kullanılan Tavşanlı-Polyak hafriyat sahasını ağaçlandırılıyor. 2018 yılı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teslim edilen alanda ilk olarak dere ıslahı ve dolgu çalışması yapıldı.

2 ETAPTA 10 BİN AĞAÇ

Çevreye pis bir koku salan dere ıslah edildi. Islah edilen derede iki etap şeklinde ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bölgeye 2018 yılı içerisinde 2 bin ağaç dikildi. Tavşanlı-Polyak hafriyat sahası ikinci etabında bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar ekipleri tarafından 10 bin ağaç dikilecek. Bölgede ekipler tarafından devam eden çalışmalar kapsamında 800 fidan toprak ile buluşturuldu. 42 personelin çalıştığı dolgu alanına Toros Sediri,Akağaç, Dış budak ve Ihlamur ağaçları ekilecek.