Karaosmanoğlu: Kendimize vakit ayırmayı öğrettiniz

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Anne Şehir Projesi kapsamında Akse Semt Konağı, İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi, Çayırova Kapalı Spor Salonu, Mimar Sinan Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi, Tavşanlı Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’ ve Gebze Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezinde inceleme gerçekleştirdi.
ANNE ŞEHİR PROJESİ
Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi ve AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın da yer aldığı birlikteliklerde anneler, “Ev hanımları olarak kendimize vakit ayırmayı öğrettiniz. Anne Şehir Projesi biz kadınlara değer kattı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve çalışma arkadaşlarından Allah razı olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz