Ahiler Karamürsel’de buluştu

Kocaeli Ahilik Kültürünü Araştırma Tanıtma ve Yaşatma Derneği yönetim kurulu ve 2012 yılında Kocaeli’nde yılın ahisi seçilen Karamürsel sepetçisinin sahibi Mehmet Ali Koygun’un ev sahipliğinde Ereğli’de yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını Karamürsel sepetçisinin sahibi Mehmet Ali Koygun yaptı. Koygun, Ahiliğin meslek teşkilatlanması dışında dünyevi ve uhrevi bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

AHİLİK NASİHATI

Kocaeli Ahilik Kültürünü Araştırma Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt, toplantıda bulunan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan belediyeden ruhsat alacak yada mevcut bütün esnaflarla ahilik nasihatını çerçeve yaptırarak hediye etmesi konusunda rica etti. Yıldırım da, ‘ruhsat almak isteyen esnafların ‘ahilik nasihatını ezberlemeden ruhsat vermeyeceğini ezberledikten sonra ruhsatlarını vereceğim” dedi. Son olarak toplantıda konuşan Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ise, Atalarımızın ahilik kültürünü yüzyıllarca yaşattığını bu kültürün yaşatılması ile Anadolu’nun ayakta katlığını belirtti.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, Kocaeli İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Karamürsel İlçe Müdürü Çetin Yıldız, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşçilerinden ve 2 Altın Kemer Sahibi Ahmet Taşçı, STK temsilcileri ve geçmiş yılların ahileri katıldı.