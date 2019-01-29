DP’li olan ve Körfez'de ikamet eden Tugay Polat'’ı, eşi Gülşen Polat doğum gününde yalnız bırakmadı. Gülşen Hanım eşi için evlerinde sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Tugay Bey, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında bulunan eşi Gülşen Polat; çocukları ve diğer sevenleri ' iyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Eşinin sürprizi karşısında çok mutlu olan Tugay Polat, bu güzel ve özel günü hazırlayan eşine teşekkür etti.
Bugün 16:12 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 16:14 TSİ
Eşinden Tugay Polat'a kutlama
DP’li olan ve Körfez'de ikamet eden Tugay Polat'’ı, eşi Gülşen Polat doğum gününde yalnız bırakmadı.
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Bugün 16:12 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz