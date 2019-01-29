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Eşinden Tugay Polat'a kutlama

DP’li olan ve Körfez'de ikamet eden Tugay Polat'’ı, eşi Gülşen Polat doğum gününde yalnız bırakmadı.

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DP’li olan ve Körfez'de ikamet eden Tugay Polat'’ı, eşi Gülşen Polat doğum gününde yalnız bırakmadı. Gülşen Hanım eşi için evlerinde sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Tugay Bey, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında bulunan eşi Gülşen Polat; çocukları ve diğer sevenleri ' iyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Eşinin sürprizi karşısında çok mutlu olan Tugay Polat, bu güzel ve özel günü hazırlayan eşine teşekkür etti.

Bugün 16:12 TSİ - Yaşam

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