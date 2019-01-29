Kadınlar ‘iyi’ çalışıyor

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İYİ Parti Körfez İlçe Kadın Komisyonları'nda görev yapan kadınlar, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlar, Körfez'de teşkilatın en önemli itici gücü konumunda bulunuyorlar. Ev ev dolaşarak partilerine destek isteyen partili kadınlar, seçimlere kadar gece-gündüz demeden çalışacaklarını ve elerinden gelen gayreti göstererek belediyeyi kazanacaklarını söylediler.