İYİ Parti Körfez İlçe Kadın Komisyonları'nda görev yapan kadınlar, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlar, Körfez'de teşkilatın en önemli itici gücü konumunda bulunuyorlar. Ev ev dolaşarak partilerine destek isteyen partili kadınlar, seçimlere kadar gece-gündüz demeden çalışacaklarını ve elerinden gelen gayreti göstererek belediyeyi kazanacaklarını söylediler.
Bugün 16:13 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:17 TSİ
Kadınlar ‘iyi’ çalışıyor
İYİ Parti Körfez İlçe Kadın Komisyonları'nda görev yapan kadınlar, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.
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Bugün 16:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz