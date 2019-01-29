Ertik’ten STK'lara ziyaret

Muhtarlığa çıktığı günden itibaren gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtar adayı, genç girişimci Aslı Ertik önceki gün Körfez Ordulular Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette fikir alış verişinde bulundu, yapacağı çalışmaları anlattı. Dernek başkanı ve yöneticilerinden de destek istedi.