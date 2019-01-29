Muhtarlığa çıktığı günden itibaren gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtar adayı, genç girişimci Aslı Ertik önceki gün Körfez Ordulular Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette fikir alış verişinde bulundu, yapacağı çalışmaları anlattı. Dernek başkanı ve yöneticilerinden de destek istedi.
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Ertik’ten STK'lara ziyaret
Muhtarlığa çıktığı günden itibaren gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtar adayı, genç girişimci Aslı Ertik önceki gün Körfez Ordulular Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz