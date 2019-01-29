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Böbrek taşı hastalarına 6 öneri

Memorial Diyarbakır Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Salih Alar, böbrek taşı hastalığı ve tedavi seçenekleri ile taş hastalarına sağlıklı yaşam önerileri hakkında bilgi verdi.

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Memorial Diyarbakır Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Salih Alar, böbrek taşı hastalığı ve tedavi seçenekleri ile taş hastalarına sağlıklı yaşam önerileri hakkında bilgi verdi. Böbrek taş hastalıkları, tedavi sonrasında da yaşam boyu takip ve özen gerektiren bir sağlık sorunudur. Bu nedenle hastaların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve düzenli sağlık kontrollerinden geçmesi, hastalığın tekrarlama riskini azaltması açısından gereklidir.

Taş hastaları, aşağıdaki önerileri dikkate almalıdır: 

1.Günde ortalama 2,5 lt su tüketilmeli ve bu gün içerisine yayılmalı.

2.Taş hastalarına özel, Akdeniz tipi beslenme ağırlıklı ve protein sınırlaması olan diyet planına dikkat edilmeli.

3.Düzenli spor ya da egzersiz yapılmalı.

4.Stresten mümkün olduğunca uzak durulmalı ya da stres kontrolünü sağlayacak aktiviteler planlanmalı.

5.Düzenli doktor kontrolleri, kah tahlilleri ve ultrason tetkiki ile süreç takip edilmeli.

6.Doktorun önermediği alternatif bir tedavi seçeneği tercih edilmemeli.

Bugün 16:22 TSİ - Sağlık

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