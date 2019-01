YRP’li Çepil’den, AKP’ye sert tepki!

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi’nin Kartepe İlçe Başkanı Cevdet Çepil, yaptığı yazılı bir açıklama ile AKP hükümetini eleştirdi. Ekonomik veriler üzerinden hükümete tepki gösteren Çepil, “Genç işsizlik oranının yüzde 30’a vardığı, 3 gençten birinin işsiz olduğu bir Türkiye yaşanabilir bir Türkiye olamaz” dedi.

“ÇİFTÇİ, KÖYLÜ BİTMİŞ DURUMDA”

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnafın her gün dükkânını kapatma korkusu ile yaşadığını dile getiren Çepil, “Sanayici ve işadamlarımızın her gün iflas ve konkordato endişesi ile yaşadığı bir gerçek. Her gün onlarca firma konkordato ilan ediyor. Tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Çiftçimizin ve köylümüzün ürettiği üründen elde ettiği gelirin bu ürünü üretmek için harcadığı paranın yarısını bile karşılayamıyor” diye konuştu.

“VERGİLER ÇOK FAZLA”

Ülkedeki vergi gelirlerinin yüzde 70’inin dar gelirli kesimden toplandığını da sözlerine ekleyen Çepil, şöyle konuştu: “Zenginden az, fakirden daha çok vergi toplandığı başka bir ülke yok. Bir elektrik faturalarındaki vergiler kullanılan elektrikten daha fazla tutuyor. Aynı durum telefon, doğalgaz ve otomobilde de var. Bu kadar sorunun olduğu yaşanabilen bir Türkiye olamaz” diye konuştu” dedi.