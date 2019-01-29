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Şahin: Kandıra yerinde sayıyor

İYİ Parti’nin Kandıra adayı Ercüment Şahin, Ballar Köyü ziyareti sırasında Sakarya’nın Kaynarca ilçesini örnek verdi. Şahin, “Kaynarca, Kandıra’nın bir köyüydü. Sonra ilçe yaptılar. Ancak Kandıra’yı fazlasıyla geride bıraktı. Biz yerimizde sayıyoruz” dedi.

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İYİ Parti’de Kandıra İlçe Teşkilatı’nın yaklaşan yerel seçimlerle ilgili programları devam ediyor. İlçedeki belediye başkan adayı Ercüment Şahin, geçtiğimiz günlerde Ballar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay ve parti yöneticilerinin de katıldığı buluşmada seçimlerin kazanılması halinde yapılacak olan projeler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

“KAYNARCA’YI İLÇE YAPTILAR KANDIRA’YI GERİDE BIRAKTI”

Halkla buluşmasında Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden örnekler veren başkan adayı Ercüment Şahin, “Eski adı Hocaköy olan Kaynarca, Kandıra’nın bir köyü iken önce Sakarya’ya bağlandı, ardından ilçe oldu. Şimdi orada 4 yıllık bir de üniversite var. Organize sanayi bölgesi ve ayrıca duble yol çalışmalarına başlandı” dedi.

“BİR KAYNARCA OLAMADIK”

Ülkemizin gayrisafi milli hasılasına bakıldığında Kocaeli’nin, Sakarya’dan daha üst sıralarda yer aldığını da dile getiren alıyor. Kocaeli daha önde, ama hizmet noktasında Kandıra hep geri planda tutulmuş. Kaynarca; Sakarya'ya uzak, biz de Kocaeli’ye uzağız. Fakat istenilirse yeterli hizmet sağlanıp her şey yapılabiliyor” diye konuştu.

“KANDIRA YERİNDE SAYDI”

Kandıra’nın son dönemde, özellikle 10 yıllık zaman diliminde hep yerinde saydığını da dile getiren Şahin, “Kandıra hâlâ yerinde sayıyor. Şimdi buna dur deme vakti geldi. Kandıra için ayağa kalkma zamanı. Halkımızın desteği ile mühendislik bilgi, beceri ve siyasi tecrübemizle Kandıra'yı birlikte yöneteceğiz. Ballar Mahallesi’nde vatandaşlarımızın beklentilerini biliyoruz” dedi. Şahin konuşmasında Ballar Köyü Muhtarı Yüksel Horos ve bölge halkına teşekkür etti.

Bugün 16:27 TSİ - Siyaset

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